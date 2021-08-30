وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من عرعر، وبيشة.

تفاصيل وظائف شركة ديافيرم:

وبيّنت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير عيادة (عرعر): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– صيدلي إكلينيكي (بيشة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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