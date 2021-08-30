وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– بائع ما قبل البيع (للجنسين/ الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير فريق أول/ التصنيع (للرجال/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الميكانيكا، الكهرباء)، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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