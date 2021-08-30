وظائف إدارية شاغرة لدى الوطنية للإسكان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الشركة الوطنية للإسكان:

وبينت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي إدارة المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب أول: شهادة البكالوريوس في تخصص المالية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف الوطنية للإسكان:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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