وظائف شاغرة لدى التعاونية للتأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي المبيعات عبر الهاتف (للجنسين/ جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مساعد تنفيذي (للنساء/ الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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