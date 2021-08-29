وظائف إدارية شاغرة في هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في منطقة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تطوير المحتوى.

– مشرف العلامة التجارية.

– رئيس قسم الإعلام الجديد.

– محلل نظم المعلومات الجغرافية.

– مطور تطبيقات الويب.

– مطور نظم معلومات جغرافية.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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