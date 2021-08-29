وظائف شاغرة لدى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التخطيط الاستراتيجي: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، إدارة الجودة).

– أخصائي التميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة العمليات، إدارة الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، إدارة الجودة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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