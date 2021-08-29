وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المواعيد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الإدارة العامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التسجيل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، الإدارة الصحية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير التثقيف الصحي: شهادة البكالوريوس في تخصص التثقيف الصحي، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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