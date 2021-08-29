وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إمداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار موارد بشرية: شهادة الماجستير في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

– مستشار التميز المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مستشار قانوني: شهادة الماجستير في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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