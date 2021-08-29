وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل رقمي/ قطاع التقنية والتحول الرقمي.

– مستشار أول/ قطاع التقنية والتحول الرقمي.

– مستشار/ قطاع التمكين.

– محلل/ قطاع إدارة الاستثمار العام.

– مستشار أول/ قطاع التمكين.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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