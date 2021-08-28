لسبب غريب.. برازيلي يحصل على 5 جرعات من 3 لقاحات مختلفة لكورونا

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

في واقعة غريبة، تلقى برازيلي 5 جرعات على الأقل من 3 لقاحات مختلفة مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وتحقق السلطات البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حالياً في كيفية تمكن الرجل من الحصول على هذه الكمية الكبيرة من اللقاحات في غضون 10 أسابيع فقط، وفقاً لموقع "odditycentral".

ووفقاً للسجلات الرسمية، بدأ الرجل الذي لم يكشف عن اسمه في الحصول على لقاحات Covid-19 في مايو/أيار، واستمر في تلقي لقاحات جديدة حتى يونيو/حزيران، حتى تم اكتشاف ماراثون التطعيم الخاص به من قبل الموظفين في محطة التطعيم في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محاولته الحصول على جرعة أخرى سادسة لـ"كوفيد-19"،وفقا للعين.

تظهر السجلات التي حصلت عليها وسائل الإعلام البرازيلية أن الرجل حصل على أول جرعة من لقاح فايزر في 12 مايو/ أيار، والجرعة الثانية من أسترازينيكا في 5 يونيو/ حزيران، والجرعة الثانية من كورونافاك في 17 يونيو/ حزيران، والجرعة الثانية من فايزر، في 9 يوليو/ تموز، والجرعة الأولى من كورونافاك في 21 يوليو/ تموز، فقط للتأكد والاطمئنان من أنه لن يصاب بالفيروس.

في البداية، اعتقدت السلطات أن سجلات التطعيم المربكة لـ Covid-19 للرجل كانت مجرد خلل في المنصة على الإنترنت، لكن التحقيق الأولي الذي أجرته إدارة الصحة البلدية في ريو دي جانيرو أظهر أن هذا لم يكن خطأً في التسجيل.

ومما زاد الوضع سوءاً أن سجلات الجرعة الأولى أو الثانية تشير فقط إلى المعلومات التي قدمها الرجل إلى المرافق عند وصوله إلى محطة التطعيم، ولذلك لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان قد حصل بالفعل على الجرعة الأولى قبل الحصول على الثانية.

وقالت إدارة الصحة البلدية في ريو في بيان لها: "يجري التحقيق في القضية لتحديد ما إذا كان الفشل في تسجيل الجرعات السابقة للرجل في النظام، أو بعض المخالفات الأخرى".

يأتي هذا الخبر في وقت تتعامل فيه البرازيل مع نقص "خطير" في اللقاحات، إذ ينتظر ملايين الأشخاص الحصول على جرعتهم الأولى.

وتم الإبلاغ عن حالات الأشخاص الذين تلقوا جرعتهم الثالثة من قبل وسائل الإعلام البرازيلية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها شخص ما على 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي.