32 #وظيفة شاغرة في هيئة التجارة الخارجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة التجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للتجارة الخارجية:

وبيّنت الوزارة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تجاري (عدد 3 وظائف).

– أخصائي مالي/ إداري (عدد 3 وظائف).

– ملحق تجاري (عدد 6 وظائف).

– مدير إدارة المراجعة الداخلية.

– مدير إدارة التواصل والإعلام.

– أخصائي أول إغراق ودعم (عدد وظيفتين).

– أخصائي إستراتيجية ودراسات اقتصادية (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول اتفاقيات دولية (عدد وظيفتين).

– أخصائي مراجعة داخلية.

– مشرف تقارير اقتصادية.

– أخصائي معالجات تجارية.

– أخصائي أول تقنية معلومات (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول تحقيقات في الضرر.

– مدير إدارة الإغراق والدعم.

– أخصائي حسابات مالية.

– مدير وحدة الدراسات الاقتصادية.

– مدير إدارة علاقات دولية (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف هيئة التجارة الخارجية:

وأوضحت الوزارة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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