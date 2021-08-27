وظائف هندسية شاغرة لدى شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من رأس الخير، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس المهندسين/ مراقبة الأداء (رأس الخير): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو ما يعادلها.

– أخصائي لوجستيات (طريف): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية، أو التخصصات ذات الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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