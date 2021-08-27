وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الشؤون القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– أخصائي تطوير الكتيبات/ المستندات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الطيران، إدارة السلامة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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