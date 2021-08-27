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#وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة العليان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-27

#وظائف شاغرة للجنسين بفروع مجموعة العليان

لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي منتج (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطب، أو العلوم الطبية).

– محاسب (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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