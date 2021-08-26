وظائف إدارية شاغرة في شركة نادك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس التغذية: شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية العلاجية.

– مستشار قانوني: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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