وظائف إدارية شاغرة لدى المجلس الصحي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “رئيس قسم إدارة المرافق”؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة العامة للمجلس الصحي في مدينة الرياض.

شروط وظائف المجلس الصحي السعودي:

وبيّنت إدارة المجلس أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص إدارة المواد، أو أي تخصص آخر ذو الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف المجلس الصحي السعودي:

وأوضحت إدارة المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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