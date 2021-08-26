وظائف إدارية شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف الخطوط السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العقود والضمانات.

– كاتب الوثائق وإلإجراءات.

– أخصائي أول العقود والضمانات.

– أخصائي إجراءات التوظيف والموظفين.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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