70 #وظيفة شاغرة للجنسين في ديوان المظالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، عن توفّر عدد (70) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على المرتبة السابعة والسادسة والرابعة، وترغب بشغلها عن طريق التعاقد؛ وذلك للعمل بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من: (الرياض، وجدة، والدمام).

شروط وظائف ديوان المظالم:

وبيّنت الإدارة العامة للموارد البشرية أن الشروط المطلوبة هي:

– سعودي الجنسية.

– مكملاً (18) عاماً من العمر.

– لائقاً صحياً للخدمة.

– حسن السيرة والأخلاق.

– حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

– غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

– ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

– يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة والسابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية.

– سيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

طريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم سيكون مُتاحٌ عن طريق رابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 محرم 1443هـ، الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 28 محرم 1443هـ، الساعة الرابعة مساءً.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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