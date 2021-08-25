وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس إنتاج: شهادة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.

– مشرف الخدمات الخاصة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأمن، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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