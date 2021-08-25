وظائف فنية وإدارية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وينبع، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ضمان الجودة (للرجال/ الرياض).

– أخصائي إدارة المخاطر (للجنسين/ الرياض).

– فني محاسبة/ المبيعات (للرجال/ ينبع).

– رئيس إدارة المخاطر المؤسسي (للرجال/ الرياض).

– مدير فريق أول/ التصنيع والصيانة (للرجال/ جدة).

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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