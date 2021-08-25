وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة NOMAC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من القرية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة NOMAC:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الأجهزة والتحكم.

– مهندس الأجهزة والتحكم (عدد وظيفتين).

– مشرف المواهب.

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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