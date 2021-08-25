وظائف شاغرة بفروع شركة إمداد في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والعلا، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ مستشار إدارة التغيير (الرياض).

– رئيس تحليلات وإدارة عمليات التغيير (العلا).

– مستشار بالشؤون الإدارية والمالية (المدينة المنورة).

– مستشار الإستراتيجية وقياس الأداء (المدينة المنورة).

– مستشار تقنية المعلومات (المدينة المنورة).

– مستشار الخدمات المشتركة والمشتريات (المدينة المنورة).

– مستشار تحليل الأعمال (المدينة المنورة).

طريقة التقديم على وظائف شركة إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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