وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة Ericsson

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إريكسون:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مطور برامج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تقنية المعلومات والاتصالات).

– مدير برنامج تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف شركة Ericsson:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر