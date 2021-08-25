22 #وظيفة شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانون الزكاة والضرائب.

– مسؤول لجان استئناف الدراسات القانونية.

– مسؤول السياسة والتشريع.

– مسؤول الدعاوى.

– مسؤول المراجعة والاستئناف.

– مسؤول التحقيقات.

– مسؤول الشؤون القانونية.

– مسؤول دعم العملاء.

– مسؤول سكرتارية اللجان.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

– مسؤول اللجان الابتدائية للدراسات القانونية.

– مسؤول المراجعات والاستئنافات وضمان الجودة.

– مسؤول صياغة القرارات ودعمها.

– مسؤول دراسات الزكاة وضريبة الدخل.

– مسؤول المعاهدات الضريبية.

– مسؤول التنفيذ.

– مهندس تقني.

– مسؤول ضمان جودة الإنفاذ.

– مسؤول دراسات لجان استئناف ضريبة القيمة المضافة والانتقائية.

– مسؤول تجربة العملاء.

– مسؤول إدارة الدعاوى.

– مسؤول ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والزكاة.

التقديم على وظائف الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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