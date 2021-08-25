وظائف شاغرة في الخطوط السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي إستراتيجية/ المشاريع”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الخطوط السعودية:

وبيّنت شركة الخطوط السعودية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية:

وأوضحت شركة الخطوط السعودية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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