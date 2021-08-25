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شكرا لقرائتكم 1800 وظيفة في الخرج تبحث عمن يشغلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-25
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1800 وظيفة في الخرج تبحث عمن يشغلها
توفرها الغرفة التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص
متابعات الخليج 365 - واس
تطرح غرفة الخرج 1800 فرصة وظيفية للشباب السعودي بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص، وذلك خلال ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه الغرفة في مقرها الرئيس بمدينة السيح خلال يومي 7 – 8 سبتمبر القادم.
ملتقى وظائف الخرج
ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التوظيف للشباب، بما يواكب جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص وظيفية مناسبة لطالبي العمل في سوق العمل السعودي، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 .
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