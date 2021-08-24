14 #وظيفة شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الإنشاءات.

– مساعد مدير البساتين.

– فني ميكانيكي معدات.

– مساعد مدير مشروع.

– مشرف أول ورشة عمل.

– فني أول المخزن.

– أخصائي نباتات.

– مدير ميداني أول/ الأمن الحيوي.

– مدير الأمن.

– مساعد مدير الهندسة الكهربائية.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مساعد مدير التكلفة.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدير تسليم المشروع.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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