وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة ساماكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مبيعات التجزئة (الرياض).

– أخصائي مبيعات التجزئة (جدة).

– مستشار مبيعات (جدة).

– مستشار مبيعات (الرياض).

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 24 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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