وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ساتورب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة ساتورب:

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مراقبة العمليات.

– كيميائي.

– فني ميداني/ الأجهزة.

– مفتش منطقة/ الصيانة.

– مهندس سلامة العمليات.

– مستشار قانوني.

– محاسب إداري.

التقديم على وظائف شركة ساتورب:

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)



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