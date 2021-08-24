وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم مراقبة إدارة المخاطر.

– مشرف استمرارية الأعمال.

– مدير قسم المخاطر المالية.

– أخصائي الحوكمة والمخاطر.

– مدير قسم المخاطر المؤسسي.

– محلل تسويق أول.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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