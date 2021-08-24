وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الصيانة (الدمام).

– ممثل/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– فني كهربائي (الرياض).

– أخصائي مركز البيانات (الرياض).

– مهندس أول صيانة الأجهزة (الجبيل).

– مشرف أول الصيانة الكهربائية (الجبيل).

التقديم على وظائف التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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