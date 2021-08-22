72 وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الإمام عبدالرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية عن توفر وظائف إدارية وصحية وهندسية بعدد 72 وظيفة للسعوديين والسعوديات.

موعد التقديم

وحددت الجامعة تاريخ التقديم على هذه الوظائف ولمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 14 محرم 1443 هـ، الموافق 22 أغسطس 2021.

ويستمر التقديم لمدة أسبوعين حتى يوم السبت 27 محرم 1443 هـ الموافق 4 سبتمبر 2021 م الساعة الثانية والنصف مساءً.

وتابعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والتقديم عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).



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