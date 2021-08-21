بدء استقبال طلبات التقديم على وظائف جامعة نجران هنا الرابط والتفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت جامعة نجران اليوم في استقبال طلبات شغل الوظائف الأكاديمية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الجامعة إن فترة التقديم تبدأ من 13-01-1443 إلى تاريخ 20-01-1443.

وقد اشترطت جامعة نجران في المتقدم على الوظائف الشاغرة ما يلي:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم/ـة حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

3- أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم/ـة امتداداً لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

4- أن يكون التقدير العام للمتقدم/ـة في درجة البكالوريوس جيد جداً على الأقل.

5- على المتقدم/ـة إرفاق معادلة درجة الدكتوراه في حال تحصل عليها من جامعة خارجية.

6- الأفضلية في القبول لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجّلات العلمية المحكمة المعتمدة.

7- أن يحقق المتقدم/ـة الشروط الخاصة للكلية المتقدم عليها.

8- أن يجتاز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت.

9- أن يرفق المتقدم/ـة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

المستندات المطلوب إرفاقها

1- صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

2- صورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق).

3- صورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

طريقة التقديم

وقالت الجامعة إنه على المتقدم/ـة رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي مؤكدة أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المستوفاة، ولن ينظر في أي مستندات يتم تقديمها مناولةً لمقر الجامعة وشددت على ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة، بما هو معلن.