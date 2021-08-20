وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة نجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة نجران، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الأكاديمية للجنسين بكفاءات وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا على درجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، وذلك بنظام التعاقد للعام الجامعي 1443هـ/1444هـ؛ وذلك للعمل بمختلف كليات الجامعة.

شروط وظائف جامعة نجران:

وبيّنت الجامعة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه للمتقدم/ـة امتدادًا لتخصص البكالوريوس والماجستير، وأن تكون جميع الشهادات عن طريق التفرغ التام والانتظام الكامل.

– أن يكون التقدير العام للمتقدم/ـة في درجة البكالوريوس جيد جدًا على الأقل.

– على المتقدم/ـة إرفاق معادلة درجة الدكتوراه في حال تحصل عليها من جامعة خارجية.

– الأفضلية في القبول لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجّلات العلمية المحكمة المعتمدة.

– أن يحقق المتقدم/ـة الشروط الخاصة للكلية المتقدم عليها.

– أن يجتاز المتقدم/ـة المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة من الأقسام العلمية إن وجدت.

– أن يرفق المتقدم/ـة شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية.

طريقة التقديم على وظائف جامعة نجران:

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني (هنا)، وذلك بدءًا من يوم السبت الموافق 13 محرم 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 20 محرم 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن تخصصات الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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