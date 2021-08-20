72 #وظيفة شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة ببرنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية، عن توفّر عدد (72) وظيفة صحية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف جامعة الإمام :

وأبرزت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تمريض.

– فني صيدلي.

– فني رعاية أسنان.

– فني تركيب أسنان.

– أخصائي خدمات مرضى ثانٍ.

– أخصائي موارد بشرية ثانٍ.

– أخصائي تمريض نساء.

– أخصائي تمريض رجال.

– أخصائي تقنية قسطرة قلب.

– أخصائي صيدلي سريري.

– أخصائي صيدلي.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي تقنية أسنان.

– مساعد طبيب أسنان.

– مهندس نظم معلومات أول.

– مهندس طبي حيوي ثانٍ.

– أخصائي تصميم داخلي ثانٍ.

– مهندس بيئة وسلامة ثانٍ.

– أخصائي إدارة حالات ثانٍ.

– أخصائي اقتصاد صحي.

– أخصائي معلومات صحية ثانٍ.

– أخصائي ترميز طبي.

– أخصائي تأمين طبي.

– سكرتير طبي أول.

التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل:

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق تاريخ 4 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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