وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي صحة عامة/ مكافحة العدوى.

– أخصائي وبائيات مكافحة العدوى وإدارة البيانات.

– فني أجهزة طبية.

– أخصائي أجهزة طبية.

– أخصائي مختبرات طبية/ غير طبيب.

التقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 26 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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