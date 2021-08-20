وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق خدمة المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الاقتصاد).

التقديم على وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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