وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “مدقق لغوي ومحرر”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف هيئة التخصصات الصحية:

وبيّنت الهيئة أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

وأوضحت الهيئة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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