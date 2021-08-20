وظائف شاغرة في هيئة الموانئ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور، على مسمى “عامل”، وذلك لشغلها بمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط شغلها.

شروط وظائف هيئة الموانئ:

وبيّنت الهيئة العامة للموانئ، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

– شهادة الابتدائية مع خبرة لمدة لا تقل عن سنتين وتكون مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، أو شهادة الكفاءة المتوسطة، أو شهادة الثانوية العامة.

– أن يكون لائقًا صحيًا.

– غير محكوم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف.

– غير مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.

المستندات المطلوبة:

– صورة الهوية الوطنية.

– صورة من المؤهل الدراسي.

– صورة من الخبرات إن وجدت.

طريقة التقديم على وظائف الهيئة العامة للموانئ:

وأوضحت الهيئة العامة للموانئ، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك بدءًا من تاريخ 16 محرم 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 21 محرم 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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