وظائف هندسية شاغرة لدى الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي نظم إدارة السلامة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية:

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة طيران، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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