وظائف هندسية شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الهندسة الكهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإلكترونيات، هندسة الاتصالات، تقنية المعلومات).

– مساعد مدير البنية التحتية للمرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير الإنشاءات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الهندسة المعمارية، إدارة البناء).

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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