وظائف شاغرة بفروع مجموعة بن شيهون في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات بن شيهون، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والأحساء.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل نظم ذكاء الأعمال.

– أخصائي اكتساب المواهب.

– فني خدمة.

– مسؤول علاقات الموظفين.

– أخصائي أول عمليات مجلس الإدارة.

– منسق عقارات.

– سائق توصيل.

– ممثل مبيعات.

– فني تفتيش.

– مدير المستودعات والخدمات اللوجستية.

التقديم على وظائف مجموعة شركات بن شيهون:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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