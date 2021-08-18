وظائف هندسية شاغرة في شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من رابغ، والقرية.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير الصيانة والمرافق (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مهندس السلامة والصحة والأمن والبيئة (القرية): شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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