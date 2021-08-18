وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة الشايع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الخدمات اللوجستية (جدة).

– مدير الفئات (جدة).

– مقدر أول (الرياض).

– فني أول/ الصيانة (جدة).

– مسؤول تدريب العلامة التجارية (جدة).

– مسؤول الشحن (جدة).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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