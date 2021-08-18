ما لا تعرفه عن سماعات أبل "إير بودز 3"

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

قبيل الكشف المرتقب عنها المتوقع أن يكون خلال الخريف المقبل من العام الجاري، تستمر مميزات الجيل الجديد من سماعات أبل الذكية في الظهور.



ووفق تقرير جديد لموقع "ناين تو فايف ماك" المختص بأخبار أجهزة أبل، ستتوفر بسماعة أبل إير بودز 3 المرتقبة ميزة طبية فريدة ستكون الأولى من نوعها التي تتوفر في سماعات الهواتف الذكية.

وأوضح الموقع أن السماعات، ستزود بأجهزة مدمجة تقدم قياسات دقيقة لمعدل التنفس لمستخدمها باستخدام صوت التنفس فقط.

ويستفيد من هذه الخاصية، الذين يعانون من حالات تتطلب قياس معدلات التنفس، ومعدلات التنفس لديهم بالقياسات الطبية عند مؤشر "RR".

وستقوم السماعات بمراقبة معدلات التنفس و تحديد موعد مع طبيب المستخدم في حال لاحظت أنه في حاجة لذلك.

وفيما يخص التصميم، توقع عدد من المُسربين من الخبراء بمجال التقنيات، إن سماعات إير بودز 3 ستبدو إلى حد كبير مثل إير بودز برو ولكن بدون أطراف الأذن وهو ما تحقق بالفعل، حيث ذكرت وكالة بلومبرج إن سماعات الأذن اللاسلكية ستتميز بجذع قصير مشابه لـ "إير بودز برو"، وذلك ليحل مشكلة الوقوع المتكرر للسماعات من أذن بعض مستخدميها.

وعن مزاياها، لن تتمتع سماعات "إير بودز 3"، ببعض الميزات الخاصة مثل إلغاء الضوضاء النشط ووضع الشفافية، هذا يعني أن سماعات الأذن الجديدة هذه ستتميز بتصميم مختلف مع بعض تحسينات الأداء والاتصال أيضا.

ومن المحتمل أن تُروّج أبل لأنظمة من "دولبي أتومز" مع "سبيتال أوديو" مع هذا الجيل القادم حتى يتمكن عملاء الشركة من سماع الفرق بشكل أفضل بين الإصدار الجديد والنسخة الأحدث المرتقبة من السماعات.