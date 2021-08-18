وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الملاحة الجوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محلل خدمات دعم الموارد البشرية”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية:

وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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