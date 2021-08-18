وظائف شاغرة لدى شركة محركات الطائرات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات:

وبينت شركة محركات الطائرات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تخطيط ومراقبة المخزون: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، التسويق، المشتريات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس تصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية).

التقديم على وظائف شركة محركات الطائرات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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