وظائف هندسية شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف فني إلكترونيات الطيران/ وحدة الصيانة المجدولة (الطائف).

– قائد فريق صيانة الطائرات (الطائف).

– رئيس هندسة هياكل الطائرات (الظهران).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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