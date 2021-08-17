وظائف إدارية شاغرة بفروع التعاونية للتأمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والقطيف.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أداء المبيعات (الرياض).

– رئيس مجموعة عمليات رأس المال البشري (الرياض).

– مساعد تنفيذي (الرياض).

– تنفيذي اكتساب المواهب (الرياض).

– محلل أكتواري (الرياض).

– تنفيذي مالي (الرياض).

– تنفيذي حسابات (القطيف).

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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