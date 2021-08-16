وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

– مدير قسم توحيد تقارير الشركة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير مشروع إدارة المشاريع الإستراتيجية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي عمليات التطبيقات الأمنية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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